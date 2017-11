Perú: Túpac Amaru II y la lucha de liberación nacional

Por: Roher Quispe / roherquispe.wordpress.com

Luego de dos siglos y medio de la llegada de los españoles al Tawantinsuyu, en 1780 se dio inicio a la más importante gesta del siglo XVIII, fue una guerra que respondía a un sistema de sociedad y a una visión de sociedad que se estaba desarrollando en la lucha de liberación, que fue desarrollada por indígenas en su mayoría.

La lucha de liberación nacional alcanzo su punto más alto con el asedio a Cusco y el 4 de noviembre de 1780 con la captura y ejecución del corregidor Arriaga.

El carácter político que motivo el levantamiento de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II, es la convicción que tenía por sus derechos como descendiente de los caudillos quechuas de los llamados Incas de Vilcabamba y eso lo motivo a reclamar reivindicaciones patrimoniales a favor de su familia y de su linaje, así como también tenía una convicción muy fuerte que era la defensa de los indígenas.

La finalidad política del levantamiento era acabar con la dominación española y establecer una nueva sociedad.

La proyección del levantamiento repercutió en todo el sur peruano y Bolivia, Argentina y Chile, que estaban a la expectativa de la guerra en contra el sistema colonial y por la lucha de liberación para la toma del poder. Las acciones de los tupacamaristas inician el 4 de noviembre de 1780 y se prolongaría hasta 1783 cuando fue capturado mediante la traición el último líder, Diego Cristóbal Túpac Amaru.

Posteriormente la lucha lo continua Túpac Katari que llego a sitiar y tomar La Paz, radicalizando el planteamiento programático de la lucha de liberación nacional. El levantamiento tupacamarista se expandió por todo el Perú, Bolivia, llegó hasta el norte Chile y Argentina, teniendo influencia en Colombia, es así que la revolución de Túpac Amaru II alcanzó, una proyección continental.

La gesta de Túpac Amaru II se expandió y confluyo a los quechuas y aymaras que se levantaron contra los colonialistas. Ningún pueblo en la época colonial fue capaz de crear un movimiento de carácter continental y con un programa político bien establecido y una visión de una nueva sociedad establecida, no solamente por indígenas sino por todas las sangres. El ideario de los tupacamaristas es contundente en su proyección nacional y el planteamiento de Túpac Amaru II de liderar la nación indígena, sobre los demás componentes étnicos de la población, sin excluir a nadie.

Los colonialistas no esperaban tal magnitud y apoyo a la gesta de los tupacamaristas, género en ellos terror. En 1781 José Gabriel es condenado a morir descuartizado por cuatro caballos, tuvieron que utilizar métodos aprendidos de los godos de los hunos-mongoles para tal sanción, como era tan fuerte José Gabriel, los caballos no podían seccionar el cuerpo tuvieron que terminarlo a machetazos. Micaela Bastidas quien alguna vez expresara: “Por la libertad de mi pueblo he renunciado a todo. No veré florecer a mis hijos…”, fue ahorcada y como no expiraba por la delgadez de su cuello, lo tuvieron que acabar a golpes y puntapiés. Lo mismo sucedió con Túpac Katari que fue descuartizado.

El levantamiento de los tupacamaristas queda en nuestra memoria histórica, no se puede olvidar tales hechos que honran al pueblo Tawantisuyano y que trasciende por su programa. La lucha de Liberación Nacional continua con la misma entrega que los tupacamaristas emprendieron en contra del yugo español, ahora la lucha es en contra del sistema capitalista opresor y explotador.

